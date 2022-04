Survivor All Star'da yokluk adasına giden Barış Murat Yağcı'nın sözleri tepki çekti! İzleyenler şaştı kaldı! Nagihan hakkında söyledikleri ağızları açık bıraktı! Her bölümü ilgiyle izlenen Survivor All Star'ın geçtiğimiz bölümünde yokluk adasına giden isim Barış Murat Yağcı oldu. Barış'ın tavırları dikkat çekti.

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllülerin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. 3 Nisan Pazar akşamı yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Birleşme partisi sonrasında ilk elenen isim Yasin Obuz olmuştu. Artık haftada 5 eleme adayının çıkacağı Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılan yarışmacı eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti. Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmayı başardı. YOKLUĞU İLK ARDAHAN GÖRDÜ Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, Ardahan eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Ardahan yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak gösterildi ve yokluk adasına giden 2. yarışmacı oldu. BARIŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN HAREKETLER Yokluk adasına giden Barış Murat Yağcı'nın şarkı söylemesi dikkat çekerken kendisini çeken kameralarla konuşması da olay oldu. "Sizinle sabaha kadar konuşurum sabah da konuşurum, niye ? Çünkü boş konuşmuyorsunuz boş cevap vermiyorsunuz, plan yapmıyorsunuz, strateji yapmıyorsunuz. Bir gün bir hafta fazla kalmak için yanlış bir hareket yapmıyorsunuz" diyen Barış'ın Nagihan hakkında, "Nagihan'ın kimliğinde kadın yazıyor ama Nagihan erkek demesi" hoş karşılanmadı... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri