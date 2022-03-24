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Survivor aşıkları kucak kucağa! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay yaratacak poz

Survivor aşıkları İlayda Şeker ve İsmail Balaban sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Fotoğrafta samimi poz veren çift sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor aşıkları kucak kucağa! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay yaratacak poz

Survivor'da tanışan ve sonraki süreçte aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ile İsmail Balaban, ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorusunu yanıtlayan İlayda Şeker, sevgilisiyle hiçbir yerde olmayan pozunu paylaştı. Survivor'un şampiyonu İsmail Balaban, evlilik hazırlığında olduğu nişanlısından ayrılmıştı. Balaban, gönlünü Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırdı.

Survivor aşıkları kucak kucağa! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay yaratacak poz

“ORTAK ÖZELLİKLERİMİZ YOK”

Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın kucağında verdiği pozu paylaştı. İlayda Şeker, ''3 ortak özelliğiniz?'' sorusuna ''Allah seni inandırsın, bir tane bile ortak özelliğimiz yok'' dedi.

Survivor aşıkları kucak kucağa! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay yaratacak poz

"GÜREŞLERE GELMİŞTİM OYSA”

Bir takipçisinden gelen ''Ne zaman başladı? Hiç fark etmedik'' sorusunu da yanıtsız bırakmayan İlayda Şeker, ''Biz de anlayamadık. Elmalı güreşlerine gelmiştim oysa ki'' açıklamalarına yer verdi.

Survivor aşıkları kucak kucağa! İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan olay yaratacak poz

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