Survivor aşkı bitti: Barış Murat Yağcı - Nisa Bölükbaşı çifti ayrıldı

Survivor yarışmasından sonra aşk yaşadıkları öpüştükleri video ile ortaya çıkan Barış Murat Yağcı - Nisa Bölükbaşı çiftinden ayrılık haberi geldi. Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na Taksim'de evlilik teklifinde de bulunmuştu.