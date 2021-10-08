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  3. Survivor Aycan Yanaç'ın başörtü takması olay oldu! Son haliyle şaşırtan Yanaç gelen eleştiriyi ifşa etti! "Allah beyin versin"

Survivor Aycan Yanaç'ın başörtü takması olay oldu! Son haliyle şaşırtan Yanaç gelen eleştiriyi ifşa etti! "Allah beyin versin"

Survivor'da adını duyuran Aycan Yanaç'ın sosyal medya hesabından başörtülü bir pozunu paylaşması olay yarattı. Kendisini eleştiren takipçisini ifşa eden Yanaç, Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" ifadelerini kullandı.

Survivor Aycan Yanaç'ın başörtü takması olay oldu! Son haliyle şaşırtan Yanaç gelen eleştiriyi ifşa etti! "Allah beyin versin"

Acun Ilıcalı'nın sunduğu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de mücadele eden ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Aycan Yanaç, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından başörtülü bir pozunu paylaşan Yanaç dikkatleri üzerine çekti.

BAŞÖRTÜLÜ POZ

1,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını oldukça aktif kulanan Aycan Yanaç, annesinin başörtüsünü takarak ayna karşısında verdiği pozu "Annemin geldiği çok mu belli?" notuyla paylaştı.

Survivor Aycan Yanaç'ın başörtü takması olay oldu! Son haliyle şaşırtan Yanaç gelen eleştiriyi ifşa etti! Allah beyin versin

Ardından takipçilerinin kendisine yaptığı photoshoplu fotoğrafı paylaşan Yanaç'ın gülmesi bazı takipçilerini kızdırdı. 

Survivor Aycan Yanaç'ın başörtü takması olay oldu! Son haliyle şaşırtan Yanaç gelen eleştiriyi ifşa etti! Allah beyin versin

"BIRAKIN ŞU NEGATİFLİĞİ"

Bir takipçisinden gelen "Neden ahaha? Hicab komik bir şey mi?" mesajını sayfasında paylaşan Yanaç,  "Ben ne gülüyorum siz ne anlıyorsunuz. Arkadaşlar bırakın şu negatifliği. Sizin gibi insanlara Allah beyin versin" dedi.

Survivor Aycan Yanaç'ın başörtü takması olay oldu! Son haliyle şaşırtan Yanaç gelen eleştiriyi ifşa etti! Allah beyin versin

Öte yandan Aycan Yanaç'ın çene estetiği yaptırdığı öğrenilmişti. Bazı hayranları, "Çene estetiği mi? Olmamış ya?", "Ne yaptın kendine Aycan?" şeklinde yorumlarda bulunurken, bazıları ise beğendiklerini ifade etmişti.

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