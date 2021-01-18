Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 8. bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımına yeni yarışmacılar katıldı. Survivor'a katılan yarışmacılardan biri de Bahar Sevis oldu. Peki Survivor Bahar kimdir? Survivor Bahar Sevis mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BAHAR KİMDİR?

Survivor Bahar, Survivor 2021'de yedek yarışmacılar arasında yer alması dolayısıyla biyografisi ile araştırılmaya başlandı.

SURVİVOR BAHAR SEVİS MESLEĞİ NE?

Yoga eğitmeni olan Bahar, Instagram'da yaklaşık 5 bin takipçisi ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda Pilates ve Fitness eğitmenliği de yapıyor.

SURVİVOR BAHAR INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Bahar Sevis'in Instagram adresi ise " Baharrsevis" olarak biliniyor.