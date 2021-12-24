Survivor başlamadan Avatar Atakan ve Sercan Yıldırım arasında ipler gerildi! İddialı paylaşıma tartışma yaratacak yanıt geldi!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da bu sene yarışmaya damga vuran isimlerin yer alacağı All Star olacak. Oldukça iddialı isimlerin yer aldığı kadroda Avatar Atakan da bulunuyor. Hazırlıklara çoktan başlayan yarışmacılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Serap Korkmaz ile evli ve bir çocuk babası olan Avatar Atakan, Survivor 2016'nın şampiyonu olmuştu. O dönem de başarılı performansı ve karakteriyle seyirci tarafından sevilmeyi başaran ünlü sporcunun bu sene Survivor All Star'da yer alması sevenlerinin heyecanlanmasına neden oldu.

MUMLARI PARMAĞIYLA SÖNDÜRDÜ

1 milyonu aşkın Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Atakan Arslan, son olarak kendisine yapılan bir sürprizi takipçileriyle paylaştı. Kendisine pasta hazırladıklarını gösteren sporcu pastadaki mumları parmağıyla söndürdü.

Pastanın üzerinde ise "Ben bir şampiyon olup geleceğim" yazması oldukça iddialı bulundu.

"SÜRPRİZ YAPMIŞLAR"

Arslan'ın, "Süpriz yapmışlar. Allah nasip ederse sizlerin de desteği ile olacağız teşekkürler" notunu ekleyerek paylaştığı gönderiye takipçilerinden yorum yağarken eski Survivor yarışmacılarından olan Sercan Yıldırım'ın "Pasta şampiyonu" yanıtını vermesi ise dikkat çekti.