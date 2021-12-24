Son dakika | İzmir Bayındır'da yürek yakan olay! 3 çocuk yangında öldüSpor Toto Süper Lig: GZT Giresunspor – Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 24 Aralık 2021 Cuma puan durumu | 24 Aralık Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Güncel Ayçiçek yağı fiyatları 2021 | En ucuz Ayçiçek yağı hangi markette satılıyor 2021? A101, ŞOK, BİM, Migros, Happy Center...Spor Toto Süper Lig: Galatasaray – Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa – Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Altınordu– Boluspor canlı izle | Altınordu - Boluspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiSon dakika! İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine yüzde 36 zam!2022 Balıkesir Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 101530306Laminant ne demek, TDK'ya göre Laminant kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Survivor başlamadan Avatar Atakan ve Sercan Yıldırım arasında ipler gerildi! İddialı paylaşıma tartışma yaratacak yanıt geldi!

Survivor başlamadan Avatar Atakan ve Sercan Yıldırım arasında ipler gerildi! İddialı paylaşıma tartışma yaratacak yanıt geldi!

Survivor All Star kadrosunda yer alan Avatar Atakan olarak tanınan Çağan Atakan Arslan sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşım yaparak "Ben bir şampiyon olup geleceğim" yazarken Sercan Yıldırım'ın verdiği yanıt olay oldu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da bu sene yarışmaya damga vuran isimlerin yer alacağı All Star olacak. Oldukça iddialı isimlerin yer aldığı kadroda Avatar Atakan da bulunuyor. Hazırlıklara çoktan başlayan yarışmacılar sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor. 

Survivor başlamadan Avatar Atakan ve Sercan Yıldırım arasında ipler gerildi! İddialı paylaşıma tartışma yaratacak yanıt geldi!

Serap Korkmaz ile evli ve bir çocuk babası olan Avatar Atakan, Survivor 2016'nın şampiyonu olmuştu. O dönem de başarılı performansı ve karakteriyle seyirci tarafından sevilmeyi başaran ünlü sporcunun bu sene Survivor All Star'da yer alması sevenlerinin heyecanlanmasına neden oldu.

Survivor başlamadan Avatar Atakan ve Sercan Yıldırım arasında ipler gerildi! İddialı paylaşıma tartışma yaratacak yanıt geldi!

MUMLARI PARMAĞIYLA SÖNDÜRDÜ

1 milyonu aşkın Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Atakan Arslan, son olarak kendisine yapılan bir sürprizi takipçileriyle paylaştı. Kendisine pasta hazırladıklarını gösteren sporcu pastadaki mumları parmağıyla söndürdü.

Survivor başlamadan Avatar Atakan ve Sercan Yıldırım arasında ipler gerildi! İddialı paylaşıma tartışma yaratacak yanıt geldi!

Pastanın üzerinde ise "Ben bir şampiyon olup geleceğim" yazması oldukça iddialı bulundu. 

"SÜRPRİZ YAPMIŞLAR"

Arslan'ın, "Süpriz yapmışlar. Allah nasip ederse sizlerin de desteği ile olacağız teşekkürler" notunu ekleyerek paylaştığı gönderiye takipçilerinden yorum yağarken eski Survivor yarışmacılarından olan Sercan Yıldırım'ın "Pasta şampiyonu" yanıtını vermesi ise dikkat çekti.

Survivor başlamadan Avatar Atakan ve Sercan Yıldırım arasında ipler gerildi! İddialı paylaşıma tartışma yaratacak yanıt geldi!

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT