TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'de yarışmacılar birleşme partisinde şarkı söyledi. Peki Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kim kazandı? 28 Mart Pazar İşte ayrıntılar...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞAKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI? 28 MART PAZAR

Survivor 2021'in 57. bölümünde yarışmacılar birleşme partisinde şarkı söyleyecek. Şarkı yarışmasını kazanan isim belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ KONUKLARI KİMLER?

Survivor 2021'de Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı artık yarışmaya tek adada devam edecek . Acun Ilıcalı Survivor 2021'in birleşme partisine konuk olacak ünlüleri geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı.

Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' duyurmuştu.

Survivor 2021 birleşme partisinde geçen yılın Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, DJ'lik yapacak.

Ayrıca dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek.

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