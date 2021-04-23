TV 8 'in sevilen yarışması Survivor'ın 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen bölümünde Acun Ilıcalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ilıcalı'nın açıklaması sonrası Çağrı'nın durumu merak konusu oldu. Peki Survivor Çağrı diskalifiye mi oldu? | Çağrı neden diskalifiye oldu? | Çağrı Atakan kimdir? İşte detaylar...

SURVİVOR ÇAĞRI DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Anlat Bakalım ve ödül oyunu sonrası 75. bölümün sonlarına doğru Acun Ilıcalı yarışmacıları acil durum konseyinde topladı. Acun Ilıcalı, "Survivor'da acil durum konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda." dedi.

ÇAĞRI NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce bizim için sağlık önemli" dedi. "Hayatın bazı gerçekleri olduğu gibi Survivor'ın da bir gerçeği bu. Bugün itibariyle bir yarışmacımız sakatlığı sebebiyle Survivor'dan ayrılmak durumunda. O ismi söylemek durumundayım. Doktorumuzun net açıklaması onun oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olacağı yönünde. Doktorumuzun oynama şansı yok, elimdeki rapor da buna müsaade edemez dediği yarışmacımız Çağrı."

ÇAĞRI ATAKAN KİMDİR?

Bir dönem Sosyete camiasının en ünlü isimlerinden Eda Taşpınar ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Çağrı Atakan Survivor 2021'de ünlüler takımında yarışmıştır.

Çağrı Atakan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Çağrı Atakan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sevgilisi kim?