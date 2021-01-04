Survivor Cup Nagihan Karadere kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Nagihan Karadere hayatı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'in programları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu kapsamda Exatlon Cup olarak da bilinen Survivor Cup, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak. Yarışmacılar arasında yer alan Nagihan Karadere'nin hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cup Nagihan Karadere kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

SURVIVOR CUP NAGİHAN KARADERE KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | NAGİHAN KARADERE HAYATI

Nagihan Karadere, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Survivor'da gösterdiği performansın ardından izleyicilerin gündeminde yer alan Nagihan Karadere, polemiğe sebebiyet verecek demeçleriyle öne çıkıyor.

36 yaşındaki Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984‘te Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi.

Küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak atletizme ilgi duyuran Nagihan Karadere, 2003'te Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı.

4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

Survivor 2016 programında Ünlüler için yarışan kişiler arasında yer aldı Kıbrıs'taki çeyrek finalde beşinci oldu. Eşi Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanan Nagihan Karadere, Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.