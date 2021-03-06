Her bölümüyle izleyicileri ekranların başına kilitleyen Survivor 2021'de bu akşam oynanacak dokunulmazlık oyunu Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı 2021? 6 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu sonucu sorusu ile internette çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de dokunulmazlık oyunu ile ilgili tüm gelişmelere haberimizde yer verdik.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 2021?

Ünlüler ve gönüllüler arasında kıyasıya mücadelenin sürdüğü Survivor 2021'de bu akşam ekranlara gelecek dokunulmazlık oyunu ile ilgili vatandaşlar şimdiden ekranları başına geçti. Yapılacak mücadelenin ardından dokunulmazlığı hangi takımın kazandığını yarışma ile eş zamanlı olarak haberimizde yer verilecektir.

6 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU SONUCU

Her bölümünün büyük bir merakla beklenildiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'in bu akşamki 41. bölümdeki dokunulmazlık oyunu izleyenlerin nefesini kesecek. Peki bu yarışmadan hangi takım galip çıkacak? Yarışmanın bitimiyle aynı anda sonuçlar haberimizde açıklanacaktır.