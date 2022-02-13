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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor All Star bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? sorularını haberimizde yanıtlıyoruz...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

Survivor 2022 All Star'ın her bölümü farklı heyecana sahne oluyor. Mücadelenin ritmi her geçen hafta yükseliyor. Survivor’da bu akşam 5. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarıştılar. Dokunulmazlığı kaybeden takımda yapılan oylama ile sürgün adasına giden ilk eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu? İşte detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 12 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

13 Şubat Pazar akşamı Survivor All Star 2022 yeni bölümüyle TV8'de ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya rekabet içine girdiler.

Survivor'ın bu akşamki bölümünde ünlüler takımı kadınları, haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVIVOR'DA SÜRGÜNE İLK GİDEN KİM OLDU?

detaylar gelecek...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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