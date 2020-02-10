Survivor Cup Elif Yıldırım Gören kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Elif Yıldırım Gören hayatı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'in programları da yavaş yavaş belli oluyor. Bu kapsamda Exatlon Cup olarak da bilinen Survivor Cup, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’de ekranlara gelecek ve bu yarışmada geçtiğimiz senelerde Survivor’larda yarışıp üstün performans sergileyen 6 kadın ve 6 erkek yer alacak. Yarışmacılar arasında yer alan Elif Yıldırım Gören hayatı da merak konusu oldu. Peki Survivor Cup Elif Yıldırım Gören kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar..

SURVIVOR CUP ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? | ELİF YILDIRIM GÖREN HAYATI

Elif Yıldırım Gören 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde dünyaya gelmiştir.

400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

Elif Yıldırım Gören, Enka Spor kulübünün İdari Menajeri ve Yöneticisi Yalım Gören ile evlidir.

Elif Yıldırım Gören, Survivor 2020'de yarışmıştır.