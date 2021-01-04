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Survivor Emin Ben Bilmem Eşim Bilir kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 17. bölümünde Doktor Metin Kuş gönüllüler takımına Emin ile ilgili kötü haberi verdi. Bu durum sonrası Survivor Emin merak konusu oldu. Peki Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli? İşte merak edilen detaylar...

Survivor Emin Ben Bilmem Eşim Bilir kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli?

TV 8'in fenomen yarışması Survivor'ın 17. bölümünde Doktor Metin Kuş gönüllüler takımına Emin ile ilgili kötü haberi verdi. Bu durum sonrası Survivor Emin merak konusu oldu. Peki Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli? İşte ayrıntılar

SURVİVOR BEN BİLMEM EŞİM BİLİR EMİN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Emin Günenç hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Ben Bilmem Eşim Bilir programında da yarıştığı öğrenilen Emin Gönenç'in şimdi de Survivor kadrosunda, gönüllüler takımında yarışmasıyla birlikte hayatı da merak ediliyor.

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994’de İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan 26 yaşındaki Günenç, 8 yaşında futbola ilgi duymaya başladı. 18 yaşına kadar futbol oynadı ve sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı bölümünde eğitimini tamamladı. Üniversite eğitiminin ardından oyunculuk eğitimi aldı. 27 yaşındaki Günenç, son olarak Kanal D’de yayınlanan "Bir Annenin Günahı" dizisinde rol aldı.

2021 SURVIVOR GÖNÜLLÜLER EMİN

Yarışmanın 17. bölümünde Dr. Metin Kuş Gönüllülerin yanına gelerek Emin ile ilgili kötü haberi açıkladı. Metin Kuş, Gönüllüler takımına "Sizinle ilk gün ne konuştuk. İlk bir ay lütfen kendinize dikkat edin. Ama ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm." diyerek Emin'in yarışmaya devam edemeyeceğini belirtti. Metin Kuş, Kötü bir kırığın var izin var bana Emin. Hepiniz bana emanetsiniz. Senin bir kırığın var bazı kırıklar acı yapmaz. Dünkü filminde sonucu geldi dizinde bir kırık var maalesef devam edemeyeceksin." dedi.

Emin ise yaptığı açıklamada, "Benim ağrım yok, bırak gidebildiğim yere kadar gideyim. Bana en azından iki hafta bir süre ver" dedi. Gönüllüler açıklama sonrası büyük şok yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

Survivor Emin kimdir? 2021 Survivor gönüllüler Emin kaç yaşında? Nereli?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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