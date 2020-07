Survivor Evrim ve Mert sevgili mi? Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın dikkat çeken yarışmacılarından Evrim Keklik, elenmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süre önce Survivor Panorama'da Nisa'ya ilişkin açıklamada bulunan Evrim, yine Survivor gündemini değiştirecek bir hareket imza attı. Peki Survivor Evrim ve Mert sevgili mi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR EVRİM VE MERT SEVGİLİ Mİ?

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alan oyuncu Mert Öcal ile yarışma boyunca iyi anlaşan Evrim’i Mert’in sürpriz vedası dikkat çekmişti.

Mert’in Survivor'a veda etmesinin ardından Evrim’in “Mert’i yakından tanımak istiyordum. Kampların birleşmesinin artık hiçbir anlamı kalmadı” ifadesini kullanmıştı. Bu durumEvrim ve Mert arasında bir şeyler olup olmadığının merak edilmesine yol açmıştı.

Bunun dışında Survivor Birleşme Partisi’nde Hadise’nin söylediği “Adada aşk kokusu alıyorum” sözünü Mert ve Evrim’i ima ederek söylediği konuşulmuştu. Yarışma boyunca aşk iddialarına ilişkin konuşmayan Evrim ve Mert elendikten sonra haklarında çıkan haberlere açıklık getirmişti.

Survivor yarışmasından ilk elenen isim Mert Öcal, Dominik’te Acun Ilıcalı’nın yaptığı Instagram canlı yayınında Evrim ile haklarında çıkan aşk iddiaları ile ilgili konuşmuştu. Öcal, “Evrim bana geçtiğimiz zamanlarda abi diyordu. Ben ona abi dememesini söyledim ama Evrim benim kardeşim” demişti.

Mert’in açıklaması sonrası Evrim de iddiaları yalanlamıştı. Canlı yayına katılan Evrim, “Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri… Başlarda tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Bu tamamen arkadaşlık çerçevesinde olan bir şey” demişti.

Fakat bu Mert'in ve Evrim'in açıklamaları fanlarını tatmin etmedi.Mert benim dişi versiyonum diyen Evrim, Instagram hesabında “Mertciğim” notunu düşüp bir fotoğraf paylaştı. Mert ise aynı fotoğrafı “hanımağa” yazıp paylaştı.

Bu paylaşımlar sonrası Evrim’in son fotoğrafının altına Mert “Elenmek yaramış” yazdı.

Bu durum sosyal medyada çok konuşuldu. Mert Öcal'ın Evrim Keklik'e yaptığı yorum çok sayıda beğeni aldı.

Mert Öcal'ın Twitter hesabından yaptığı "Yarın yoldan canlı yayın yapacağım seninle. Bir yere kaybolma." paylaşımına Evrim "Tamam bebişim. Hiçbir yere kaybolmam" diye cevap verdi.

İkili aralarında aşk olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

SURVİVOR EVRİM'DEN 'NİSA' AÇIKLAMASI

Survivor 2020'nin en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Evrim Keklik, Survivor Panorama programına konuk olmuştu. İzleyiciler tarafından zaman zaman Nisa'yı kıskandığı yönünde yorumlar yapılan Evrim, "Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı" demişti.

İşte Evrim'in Survivor Panorama'da yaptığı açıklamalar:

Ben Survivor'ı ada yaşantısını çok sevdim. Evet, zorlandım aç kalmak beni yordu. İnsanlarla tartıştım. Benim karakterime, fikirlerime uymayan şeyler karşısında susamam. Ben aslında komik bir insanım ama şartlar zorluyor.

Survivor'a ilk kötü bir giriş yaptım. Oyunlarda çok başarılı değildim ama sonradan iyi bir performans gösterdim. Bayağı yükseldim, takımıma katkı sağladım. Bana yeteri kadar değer vermediler. Cemal Can ve Yasin'in yeri ben de ayrı. Tartıştık kavga ettik ama zor zamanlarımda da onlardan güç aldım.

Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı.

Benim attığım 'parayla değil, sırayla' mesajı Nisa için değildi. Dikkatli bakıldığında benim attığım tweet elenmeden daha önceydi. Ben o zaman kimin elendiğini bilmiyordum. Genel bir mesajdı o ben nereden bilebilirim kimin eleneceğini. Nisa ile elendikten sonra hiç karşılaşmadık. İkimizde Domonik'teyiz ama denk gelmedik. Karşılaşsak da selamlaşırız. Kanlı, bıçaklı değiliz ki... Evet, tartıştık. Birbirimizi sevmiyoruz. Yardım isterse yaparım, ben de istesem o da yapar.

Yasin beni çok üzdü, ben de onu çok üzdüm. Birbirimizi tanıyana kadar ağır sözlerde bulunduk. Benim en kızdığım nokta bana 'dedikoducu' demesiydi. Ben çok konuşurum ama kimsenin arkasından konuşmuyordum. Yüzlerine söylüyordum. Yeri geldi Yasin'den nefret ettim ama tanıdıktan sonra 'biz yanlış başlamışız' dedim.

Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri... Başlar da tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Ama bu tamamen arkadaşlık çercevesinde olan bir şey. Birleşme partisinde çok eğlendik. Elendikten sonra da görüştük Dominik'te... Ersin abi, Ardahan, Aycan falan hep bir aradaydık.

EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Bir ara Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'e de katılan Survivor yarışmacısı Evrim Keklik, verdiği bilgilerle kendisini şu şekilde tanımlıyor;

"Merhaba, ben Evrim Keklik 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum ilkokul 1. sınıfta Fenerbahce Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti. Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi BESYO bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve su altı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum."

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020 yarışması, TV8'de her akşam ekranlarda.

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı Survivor 2020 finalinin 13-14 Temmuz’da İstanbul’da yapılacağını dile getirdi.

Acun Ilıcalı "Final İstanbul'da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa Survivor finali çok enteresan bir yerde yapılacak" Finale sadece eski yarışmacılar ile 'Survivor 2020' yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak" dedi.

ACUN ILICALI KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.

Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.

5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.

19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.

2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.

2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.

2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi.

Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu. MNG gurup başkanı ve tv8 kanalının sahibi olan Mehmet Nazif Günal ile anlaştığını, satın alma sürecinin başladığını Twitter'a yazmıştır.

2014 yılında tv8 kanalında gösterime giren Ütopya adlı bir yarışma programı başlattı.