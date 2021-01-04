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Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Durmuş kaç yaşında? Eşi kim?

TV8 'in fenomen yarışması Survivor'ın yayınlanan fragmanıyla gönüllüler takım kadrosu açıklandı. Peki Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Durmuş kaç yaşında? Eşi kim? İşte merak edilen detaylar...

Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Durmuş kaç yaşında? Eşi kim?

Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Durmuş kaç yaşında? Eşi kim? İşte Hanzade Durmuş Ofluoğlu hakkında merak edilen detaylar.. 

SURVİVOR HANZADE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade'nin memleketi İzmir'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi eğitim hayatını tamamladı.

Hanzade, ilk defa  Var mısın? Yok musun adlı yarışmada ekranlarda yer aldı . Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı’nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.

2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan “Yok Böyle Dans” programı sunuculuğu yaptı. Ardından Survivor  ve O Ses Türkiye yarışmaların sunuculuğu yaptı.

SURVİVOR HANZADE EŞİ KİM?

Hanzade Durmuş, 2005 yılında üniversiteden tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında dünyaevine girdi.

Survivor Hanzade kimdir? Hanzade Durmuş kaç yaşında? Eşi kim?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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