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Survivor kim elendi? Survivor Öykü Çelik elendi mi, ayrıldı mı?

Reyting rekortmeni yarışma programı Survivor'da elenen isim sms sonuçlarına göre dün akşam belli oldu. Bunun ardından Survivor izleyicileri kimin elendiğini, Survivor kim elendi? Survivor Öykü Çelik elendi mi, ayrıldı mı? başlığıyla aratmaya başladı. Detaylar haberimizde...

Survivor kim elendi? Survivor Öykü Çelik elendi mi, ayrıldı mı?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yıllardır seyircisini kaybetmeyen efsane yarışma programı Survivor'da dün akşam elenen isim belli oldu. Biz de Survivor izleyicileri tarafından aratılan Survivor kim elendi? Survivor Öykü Çelik elendi mi, ayrıldı mı? sorularının yanıtına haberimizde sizin için yer verdik...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 12. haftasının eleme gecesi hafta sonu yapılan ve çok ses getiren birleşme partisinden dolayı 1 Nisan Perşembe akşamına ertelenmişti. Aleyna Çalışkan, Öykü, Hanzade, Aleyna Kalaycıoğlu ve Çağrı'nın bulunduğu potada sms sonucu bir kişi adaya veda etti. 

Survivor kim elendi? Survivor Öykü Çelik elendi mi, ayrıldı mı?

SURVİVOR ÖYKÜ ÇELİK ELENDİ Mİ, AYRILDI MI?

Survivor sunucusu Acun Ilıcalı üzgün olduğunu söyleyerek elen ismin "Öykü Çelik" olduğunu duyurdu. Hayallerine ve adaya veda eden Çelik, "Survivor çok tehlikeli yarışma aslında. Ama geldiğimden beri kendimi çok güvende hissettim. Çok teşekkür ederim"  dedi.

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