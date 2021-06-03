Survivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021 Perşembe

Survivor'da bu hafta 110. bölümün heyecanı mavi takım adasında yaşansı. Finale çok az bir zaman kala bireysel yarışların da başlamasıyla, 3 Haziran Perşembe günü TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da market oyunu oynandı. Peki Survivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021

SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI 3 HAZİRAN 2021

Mavi takımda Ayşe, Kırmızı takımda da İsmail kaptan seçilirken kırmızı ve mavi takım birleşme sonrası ilk parkuruna çıktı. Yarışmacılar, Survivor'da sona doğru tüm enerjileri ile mücadele ediyorlar. Oyunu kazanan takım lahmacun yiyebilecek.

Haftanın market ödülümü kimin alacağı merak konusuyken henüz kazanan belli olmadı. Yarışma sonucu netleştiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.