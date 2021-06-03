Survivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021 PerşembeSPK bültenleri | SPK haftalık bülten HaziranTablo iç karartıcı: Bu gidişle virüs bizi yenecek! Her 4 kişiden 3'ü aşı randevusuna gitmiyor!"Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği kurumlar" ama... 60 öğretim görevlisi hakkında 'kadına taciz' iddiasıyla ihraç talebi!Hatay'dan acı haber: Askeri tır fabrika duvarına çarptı, 2 askerimiz şehit oldu!Karabükte'ki tekstil fabrikasında gıda zehirlenmesi: 33 işçi hastaneye kaldırıldı!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 3 Haziran 2021 PerşembeElektrikli scooter düzenlemesi UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi: 15 yaşını doldurmayanlar kullanamayacak!Türkiye - Moldova hazırlık maçı canlı izle | Türkiye - Moldova canlı izle linki3 Haziran 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Survivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021 Perşembe

Survivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021 Perşembe

Survivor'ın 3 Haziran Perşembe günkü bölümünde düello oyunu oynandı. Peki Survivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021 Perşembe İşte detaylar...

Survivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021 Perşembe

Survivor'da bu hafta 110. bölümün heyecanı mavi takım adasında yaşansı. Finale çok az bir zaman kala bireysel yarışların da başlamasıyla, 3 Haziran Perşembe günü TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da market oyunu oynandı. Peki Survivor market oyununu kim kazandı? 3 Haziran 2021

SURVİVOR MARKET ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI 3 HAZİRAN 2021

Mavi takımda Ayşe, Kırmızı takımda da İsmail kaptan seçilirken kırmızı ve mavi takım birleşme sonrası ilk parkuruna çıktı. Yarışmacılar, Survivor'da sona doğru tüm enerjileri ile mücadele ediyorlar. Oyunu kazanan takım lahmacun yiyebilecek.

Haftanın market ödülümü kimin alacağı merak konusuyken henüz kazanan belli olmadı. Yarışma sonucu netleştiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT