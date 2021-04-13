Dünyanın en zor yarışması Survivor'ın 69. bölümünde Merve Aydın, iletişim oyununda talihsiz bir kaza yaşadı. Merve Aydın'ın durumu merak konusu oldu. Peki Survivor Merve kaza mı geçirdi? | Merve Aydın'a ne oldu? | Merve Aydın son durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR MERVE KAZA MI GEÇİRDİ?

Survivor 2021'in 13 Nisan Salı günü yayınlanacak olan 69. bölümünde Merve Aydın, kaza geçirdi.

Merve Aydın'ın iletişim oyunu parkurunda kaza geçirmesi yarışmacı arkadaşlarını korkuttu.

MERVE AYDIN'A NE OLDU?

Merve Aydın, Survivor 2021'in 69. bölümünde parkurda bir engeli geçerken yüzüne darbe aldı.

Merve Aydın bir anda kanlar içerisinde kaldı.

MERVE AYDIN SON DURUMU NASIL?

Fragmanda Acun Ilıcalı'nın “Çok üzücü bir durum tabii ki. Açıkçası kılınıza zarar gelsin istemiyoruz ama Survivor’da maalesef böyle şeyler yaşıyoruz.“ sözleri dikkat çekti.

Survivor Merve Aydın’ın son durumu yeni bölümle birlikte belli olacak. Detaylara haberimizde yer verilecektir...