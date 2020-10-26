Survivor Nisa Bölük Başı ve aynı yarışmada yakın arkadaşı olan Barış Murat Yağcı hakkında ortaya atılan aşk iddialarına bir yenisi daha eklendi. İddialara göre ikili Beşiktaş’ta bir ev kiralayarak birlikte yaşamaya başladı.

Yarışma bittikten sonra sık sık birlikte görüntülenen ünlü ikili hakkında yeni bir ortaya atıldı.

İddialara göre oyuncu Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Beşiktaş’ta ev kiraladı.

İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirasının ise 7 bin Tl olduğu iddia edildi.

Aralarında çıkan aşk iddialarına uzun süre sessiz kalan çiftten Barış Murat Yağcı geçtiğimiz günlerde ilk kez bu konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

"Biriyle görüntülenemiyorsam sevgilim yok demektir”. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar."