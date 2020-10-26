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  3. Survivor Nisa Bölük Başı ve Barış Murat Yağcı birlikte eve mi çıktı?

Survivor Nisa Bölük Başı ve Barış Murat Yağcı birlikte eve mi çıktı?

'Survivor 2020' yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve oyuncu Barış Murat Yağcı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Sık sık birlikte görüntülenen Nisa Bölük Başı ve Barış Murat Yağcı birlikte eve mi çıktı?

Survivor Nisa Bölük Başı ve Barış Murat Yağcı birlikte eve mi çıktı?

Survivor Nisa Bölük Başı ve aynı yarışmada yakın arkadaşı olan Barış Murat Yağcı hakkında ortaya atılan aşk iddialarına bir yenisi daha eklendi. İddialara göre ikili Beşiktaş’ta bir ev kiralayarak birlikte yaşamaya başladı.

Survivor Nisa Bölük Başı ve Barış Murat Yağcı birlikte eve mi çıktı?

Yarışma bittikten sonra sık sık birlikte görüntülenen ünlü ikili hakkında yeni bir ortaya atıldı.

Survivor Nisa Bölük Başı ve Barış Murat Yağcı birlikte eve mi çıktı?

İddialara göre oyuncu Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Beşiktaş’ta ev kiraladı.

Survivor Nisa Bölük Başı ve Barış Murat Yağcı birlikte eve mi çıktı?

İkilinin kendi zevklerine göre döşediği evin kirasının ise 7 bin Tl olduğu iddia edildi.

Survivor Nisa Bölük Başı ve Barış Murat Yağcı birlikte eve mi çıktı?

Aralarında çıkan aşk iddialarına uzun süre sessiz kalan çiftten Barış Murat Yağcı geçtiğimiz günlerde ilk kez bu konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

"Biriyle görüntülenemiyorsam sevgilim yok demektir”. Böyle bir şeyin PR'a dökülmesi kadar mantıksız bir yaklaşım olamaz. Şu an iş odaklı olduğum için zaten bir kız arkadaşım yok. Olursa zamanla o da ortaya çıkar."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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