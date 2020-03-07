Survivor 2020 Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı Nisa Bölükbaşı internette araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Nisa kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Survivor 2020 Nisa Bölükbaşı boyu kaç? Tayfun Erdoğan ile sevgili mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

SURVİVOR NİSA İLE TAYFUN SEVGİLİ OLDU MU?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun, Survivor'da yarışmaya başladı. Gönüllüler takımında yarışan Tayfun ile Nisa'nın yakınlaşmaları ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Babası Emrah'la yaşadığı sorunları anlatarak yarışmaya damga vuran Tayfun, performansıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'un dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Tayfun ile Nisa arasında yakınlaşma kafaları karıştırdı.

Tayfun'un oyun kazanan Nisa'nın yanına koşarak sürekli sarılması ve yüzündeki gülümsemesi akıllara yeni bir aşkın başladığını getirdi. Ancak ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi. Diğer bir yandan sosyal medya iki arasındaki aşk iddialarıyla çalkalanıyor.

Henüz ikiliden bu konuyu doğrulayacak nitelikte bir açıklama söz konusu değil. Ancak sosyal medya ikili arasındaki aşk iddiaları ile çalkalanmaya devam ediyor.

SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor gönüllüler takımında ise Yasi nObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.

SURVIVOR 2020'DE SİSTEM DEĞİŞTİ

Surivor'da bu sene değişen eleme sistemini açıklayan Acun Ilıcalı oylamaya göre eleme adaylarının belirleneceğini söyledi.

Acun Ilıcalı şunları söyledi :" Bu seneki eleme sistemini söylüyorum; Arkadaşlar bu akşam takım olarak oylamaya çıkıyorsun. Bu akşam 1 adayı siz çıkaracaksınız. 2. ve 3. adayı sms sonuçlarına göre en çok oy alan 1. ve 2. eleme adayını söyleyecek"

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.