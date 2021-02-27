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Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat 2021

İzleyicileri ekran başına kilitleyen ve her bölümüyle heyecan tufanı yaratan yarışma için, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat 2021 konuları araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat 2021

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen TV8'in sevilen programı Survivor, bu akşam yayımlanan bölümüyle yine nefes kesti. Ünlülerle gönüllülerin kıyasıya mücadelelerinin ardından Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Şubat 2021 soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 27 ŞUBAT 2021

Finalde Gönüllülerden Ayşe Ünlülerden Batuhan arasındaki atışlarda 3 halkayı atan Ayşe Gönüllüler takımına ödülü kazandırdı. Market Oyununu Gönüllüler Takımı Kazandı.

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor market oyununu kim kazandı? 13 Şubat 2021

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 27 ŞUBAT 2021

Survivor 2021'de kıyasıya bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Takımlar, ada konseyine rahat çıkmak, adada kalma sürelerini uzatmak için dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Oyunun seyrini finaldeki atışlar değiştirdi. Finalde dört sembolü devirmek zorunda olan yarışmacılar, platformu da devirmemeleri gerekiyordu. Fakat deviren yarışmacı, platformu yeniden düzenlemek zorunda kaldı. Oyunun ilk yarısı, karşılıklı alınan sayılar ile ortada gidiyordu. Skor Ünlüler lehine 5-3 iken Gönüllülerden müthiş bir atak geldi. Ve yedi karşılaşmayı üst üste alarak dokunulmazlık oyununun ilkini kazanmayı başardı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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