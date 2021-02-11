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Survivor Öykü kimdir? Survivor Öykü Bulut Mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

Survivor 2021'in 25. bölümünde yarışmaya yeni yedek yarışmacılar dahil oldu. Onlarda biri de Öykü Bulut. Peki Survivor Öykü kimdir? Survivor Öykü Bulut Mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Survivor Öykü kimdir? Survivor Öykü Bulut Mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'a yeni yedek yarışmacılar dahil oldu. Survivor 2021'in 25. bölümüne yarışmaya dahil olan yedek yarışmacılardan biri de Öykü Bulut oldu. Peki Survivor Öykü kimdir? Survivor Öykü Bulut Mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ÖYKÜ KİMDİR?

Öykü Bulut, Survivor 2021'e 25. bölümde yedek yarışmacı olarak dahil olmuştur.

Survivor Öykü, 2008'de Miss & Mr Model Of Turkey yarışmasına katıldı ve iyi bir derece aldı.

SURVİVOR ÖYKÜ BULUT MESLEĞİ NE?

Öykü Bulut, 2012 yılında Star TV de yayınlanan Miss Turkey yarışmasına katılmıştır.

İyi bir yüzücü olan Öykü Bulut'un Kemal Aslan isminde oğlu vardır.

Öykü Bulut hamileyken de aktif spor hayatını sürdürmüştür.

SURVİVOR ÖYKÜ İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor Öykü Bulut, oykubulut1 kullanıcı adıyla Instagram'da 2 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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