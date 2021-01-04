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Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli? Kaç yaşında?

TV8 'in fenomen yarışması Survivor'ın yayınlanan fragmanıyla gönüllüler takım kadrosu açıklandı. Peki Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli? Kaç yaşında? İşte Reşat Hacıahmetoğlu hakkında merak edilen detaylar...

Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli? Kaç yaşında?

Survivor yeni sezonunun başlamasın sayılı gün kala yayımlanan tanıtım videosu ile 2021 Gönüllüler takımı açıklandı. Peki Survivor Reşat kimdir? Reşat Hacıahmetoğlu nereli? Kaç yaşında? Merak edilen detayları haberimizde sizler için derledik. İşte detaylar...

SURVİVOR REŞAT KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

 

Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini ilk ve orta öğrenimini memleketi Of'ta tamamladı. 2014 yılında ise Ordu Üniversitesi'nden mezun oldu. Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. 

2016 yılında attığı komik bir video ile sosyal medyada tanınırlık kazanan Hacıahmetoğlu, uzun süre özel bir şirkette çalıştı. Halen Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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