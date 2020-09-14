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  3. Survivor Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur çıplak poz verdi

Survivor Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur çıplak poz verdi

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur küvette çıplak poz verdi. Ütopya programıyla adını duyuran Kurretülayn Matur'un bu pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Survivor Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur çıplak poz verdi

Ütopya programıyla adını duyuran Kurretülayn Matur, aynı programda tanıştığı ve eski Survivor yarışmacısı olan Semih Öztürk ile geçtiğimiz günlerde ani bir kararla evlenmişti. Ünlü olduktan sonra sonra sosyal medyada fenomenliğe soyunan Matur, hesabından paylaştığı fotoğraf ile hayranlarını şaşırttı.

Survivor Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur çıplak poz verdi

Yıllar önce yayınlanan Ütopya programında tanışan ve bir küs bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çifti geçtiğimiz günlerde sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Kurretülayn Matur, son paylaşımında ise çiçeklerle dolu bir küvette elinde kadehi ile iddialı bir poz verdi. 

Survivor Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur çıplak poz verdi

Matur verdiği pozun altına, “Kirazlı süt” notunu düştü. Matur’un pozu takipçilerinden kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Survivor Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur çıplak poz verdi

Geçtiğimiz haziran ayında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur, eşiyle çok fazla fotoğraf paylaşmıyor. 

Survivor Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur çıplak poz verdi

Uzun zamandır beraber paylaşım yapmayan çiftten ilk defa romantik bir kare geldi. Gün batımında romantik bir paylaşım yapan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur hayranlarından tam not almayı başardı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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