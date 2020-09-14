Survivor Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur çıplak poz verdi

Ütopya programıyla adını duyuran Kurretülayn Matur, aynı programda tanıştığı ve eski Survivor yarışmacısı olan Semih Öztürk ile geçtiğimiz günlerde ani bir kararla evlenmişti. Ünlü olduktan sonra sonra sosyal medyada fenomenliğe soyunan Matur, hesabından paylaştığı fotoğraf ile hayranlarını şaşırttı.

Yıllar önce yayınlanan Ütopya programında tanışan ve bir küs bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur çifti geçtiğimiz günlerde sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Kurretülayn Matur, son paylaşımında ise çiçeklerle dolu bir küvette elinde kadehi ile iddialı bir poz verdi.

Matur verdiği pozun altına, “Kirazlı süt” notunu düştü. Matur’un pozu takipçilerinden kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz haziran ayında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur, eşiyle çok fazla fotoğraf paylaşmıyor.

Uzun zamandır beraber paylaşım yapmayan çiftten ilk defa romantik bir kare geldi. Gün batımında romantik bir paylaşım yapan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur hayranlarından tam not almayı başardı.