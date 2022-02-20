Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Simge Burcu Biyografisi

Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge Burcu kimdir? sorusu Survivor Allstar'da hakkında çokça dedikodular çıkan Sude'nin kardeşi Simge'nin kendisini göstermesiyle merak konusu oldu. İşte, Simge Burcu Biyografisi...

SURVIVOR SUDE BURCU'NUN KARDEŞI SIMGE BURCU KIMDIR? NERELI, KAÇ YAŞINDA? SIMGE BURCU BIYOGRAFISI

İlk olarak 2019'da Survivor'a katılan Sude Burcu, Survivor All Star 2022 sezonu ile tekrar yarışmada yer aldı. Yaşananlar sonrası Sude Burcu'nun kız kardeşi sessizliğini bozdu.

Sude Burcu'nun kendisi gibi tekvandocu olan kız kardeşi Simge Burcu, ablası Sude Burcu'nun arkasında olduğunu dile getirdi. Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Simge Burcu, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sude Burcu, Manisa Celal Baya Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'da görev yapan Sude Burcu'nun 2 Avrupa 3.’lüğü, 1 Balkan Şampiyonluğu, 7 Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

Tekvandocu Simge Burcu, 'Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.