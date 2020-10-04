MasterChef ve Survivor programlarıyla tanınan hem bir çok kişi tarafından sevilirken hem de bir o kadar da eleştiri alan Yasin Obuz CNN TÜRK’te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Obuz'un özel hayatıyla ilgili yaptığı itiraf herkesi şok etti.

Farklı kişiliği ve Survivor'da ki başarısı ile adından söz ettiren Yasin Obuz hiç bir yerde bahsetmediği konularla ilgili olarak özel açıklamalarda bulundu.

Obuz kendisine yöneltilen ‘Evli misiniz?’ sorusuna, ‘1 buçuk yıl önce boşandım’ cevabını vererek şaşırttı.

Katıldığı yarışma programlarında hep annesi ve kız kardeşlerinden bahseden Obuz'un babası hakkında söyledikleri de herkesi şaşırttı.

Obuz babasıyla ilgili olarak; ‘Çocukken babamdan dayak yedim, büyüdüğüm evde şiddet vardı. Babamla görüşmüyorum, bir gün çocuğum olursa babasız büyümeyecek!’ ifadesini kullandı.

Obuz Survivor'dan döndükten sonra çıkardığı şarkı ile ilgili olarak gelen eleştirilere de şöyle yanıt verdi; " 4-5 günlük hızlandırılmış eğitim aldım, ben şarkıcı değilim, rap yapmak için ses eğitimi almaya gerek yok, şarkı yapmak hayalimdi, hayalimi gerçekleştirdim. Demet Akalın ve Alişan şarkımı çok beğendi." dedi.

"ONLAR BENİM DÜŞMANIM"

Nisa ve Barış ile ilgili olarak sert söylemlerde bulundu; "Barış ve Nisa’nın fanları yüzünden klibim çok disslike aldı, onlar benim düşmanım, basit işler peşinde koşan insanlarla benim işim olmaz, ben ucuz bir insan değilim" dedi.