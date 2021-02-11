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Survivor Yiğit kimdir? Survivor Yiğit Oruçoğlu Mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021'in 25. bölümünde yarışmaya yeni yedek yarışmacılar dahil oldu. Onlarda biri de Yiğit Oruçoğlu oldu. Peki Survivor Yiğit kimdir? Survivor Yiğit Oruçoğlu Mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Survivor Yiğit kimdir? Survivor Yiğit Oruçoğlu Mesleği ne? Instagram hesabı nedir?

Dünyanın en zor yarışması Survivor'a yeni yedek yarışmacılar dahil oldu. Survivor 2021'in 25. bölümüne yarışmaya dahil olan yedek yarışmacılardan biri de Yiğit Oruçoğlu oldu. Peki Survivor Yiğit kimdir? Survivor Yiğit Oruçoğlu Mesleği ne? Instagram hesabı nedir? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR YİĞİT KİMDİR?

Survivor 2021'e 25. bölümünde dahil oılan yarışmacılardan biri de Yiğit Oruçoğlu oldu.

Yiğit Oruçoğlu, Surivor öncesi yaptığı antrenmanlar dolayısıyla yarışmada zorluk yaşamayacağını ifade etti.

SURVİVOR YİĞİT ORUÇOĞLU MESLEĞİ NE?

Yiğit Oruçoğlu, öğrenim hayatına devam etmektedir. 

Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Yiğit Oruçoğlu, su parkurlarında iddiasını ortaya koymuştur. 

SURVİVOR ÖYKÜ İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor Yiğit Oruçoğlu, yigitorucoglu kullanıcı adıyla Instagram'da 4 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır.

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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