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  3. Survivor'da kim öpüştü? Ayşe Yüksel "İçimde neler neler var" diyerek yarışmacı arkadaşlarını ifşaladı!

Survivor'da kim öpüştü? Ayşe Yüksel "İçimde neler neler var" diyerek yarışmacı arkadaşlarını ifşaladı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de yarışan Ayşe Yüksel katıldığı programda yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. "İçimde neler neler var, bil bilseniz! Şuraya döksem roman olur adeta. Söylemek istediklerim var" diyerek yarışmacı arkadaşlarını ifşaladı.

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranlarında sunduğu Survivor yarışmasında geçtiğimiz sezon yarışan ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Ayşe Yüksel son olarak katıldığı Onedio'nun programında bir itirafta bulunarak herkesi şaşırttı.

"ŞURAYA DÖKSEM ROMAN OLUR"

Programda kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Ayşe Yüksel, "İçinde kalan söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna "İçimde neler neler var, bil bilseniz! Şuraya döksem roman olur adeta." diyerek ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu.

Survivor'da kim öpüştü? Ayşe Yüksel İçimde neler neler var diyerek yarışmacı arkadaşlarını ifşaladı!

ŞOK İDDİA

Adada öpüşenler olduğunu söyleyen Ayşe Yüksel, "Adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların, dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği veya halkın bundan haberdar olmayışı tabii ki benim içimde kalan şeylerden biri." diyerek ortaya şaşırtıcı bir iddia attı. 

Ayşe Yüksel'in bu açıklaması sonrası; söz konusu iddianın gerçeklik payının doğru olup olmadığı ve adada kimin öpüştüğü merak konusu oldu.

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