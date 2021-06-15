Şuşa'da gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından Şuşa Beyannamesi imzalandı. Bu gelişmenin ardından Şuşa Beyannamesi nedir? Ne işe yarayacak? Şuşa Beyannamesi maddeleri neler? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte yanıtlar...

ŞUŞA BEYANNAMESİ NEDİR? NE İŞE YARAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında gerçekleşen görüşmede Şuşa Beyannamesi imzalandı. Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi iki ülkenin birliğine vurgu yapan, ulusal çıkarların karşılıklı olarak gözetilmesini ve yakın dostluk ile iş birliğinin desteklenmesini içeren anlaşmadır.

İki kardeş ülke arasında imzalanan Şuşa beyannamesi karşılıklı iş birliğinin sağlanması ve ilişkilerin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlayacak.

ŞUŞA BEYANNAMESİ MADDELERİ NELER?

İki ülke arası ortak iş birliğine dayanan Şuşa Beyannamesinin maddeleri;

Taraflar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin daha da genişletilmesi ve derinleştirilmesi perspektiflerini her yönüyle inceleyerek beyan eder.

Azerbaycan, Ermenistan'ın 30 yıl süren saldırısına son verilmesi, işgal edilmiş toprakların kurtarılmasında Türkiye'nin desteğine yüksek değer vermektedir.

Taraflar, işgalden kurtarılan topraklarda Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin faaliyetlerine Türkiye'nin katkısının önemli rol oynadığına vurgu yapar.

Taraflar, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrar meselelerinin çözümlenmesi yönünde ortak çaba gösterirler.

Taraflardan herhangi birinin bağımsızlığına veya toprak bütünlüğüne üçüncü bir devletçe tehdit ve saldırı halinde taraflar birbirine gerekli yardımı yapacak.

Şuşa Beyannamesi'nde Türkiye ve Azerbaycan'ı birleştiren Zengezur koridorunun açılması ve Nahçıvan-Kars demir yolunun, ilişkilerin yoğunlaştırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Şuşa Beyannamesi'nde Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı asılsız iddialarının, tarihin çarpıtılması girişimlerinin bölgede barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.

"İLİŞKİLERİMİZDE YENİ YOL HARİTASINI BELİRLEDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şuşa beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. 11 A4 sayfası bu beyanname bugün hayatiyet kazanıyor. Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi daha da tahkim ediyoruz. Şuşa'dan dünyaya vereceğimiz mesajlar çok önemli. Karabağ''ın bir daha felaket yaşamaması için adım atacağız. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını, ortak geleceği birlikte şekillendirme fırsatını iyi kullanmasını temenni ediyoruz. Altılı platformla birlikte artık istiyoruz ki bölge suhuletle, barış içerisinde yaşanan bir bölge olsun. Ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz. Türkiye olarak Şuşa'da en kısa sürede bir başkonsolosluk açmayı planlıyoruz." dedi.

"YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN TEMİNATIDIR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Müttefiklik Sözleşmesi'nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi. Aliyev, konuşmasında ''İmzalanan Şuşa beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi savunma sanayisi ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Tüm Azerbaycan halkı ve dünyanın gözü buradadır. Azerbaycan'da bu sabırsızlıkla bekleniyordu'' ifadelerini kullandı.