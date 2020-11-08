Şuşa nerede? Neden önemli? Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'nın önemi nedir?

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan sınırında başlatılan saldırılar, kardeş ülkenin karşılığıyla sıcak çatışmaya dönüştü. Birçok kez ateşkes ilan edilmeesine rağmen Ermenilerin anlaşmaları ihlal ederek sivillere saldırılar düzenlediği bölgeden iyi haber geldi. 28 yıldır işgal altında olan Şuşa kenti, artık Azerbaycan devletinin himayesinde olacak. Bunun üzerine Şuşa nerede? Ermenistan işgalinden kurtulan Şuşa'nın önemi nedir? soruları da merak konusu oldu. Biz de bu soruların cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

ŞUŞA NEREDE?

Şuşa Rayonu'nun idarî merkezi olan yerleşim, 1992'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilmiş ve günümüzde hiçbir ülke tarafından tanınmayan, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin yönetimi altına girmişti. Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre şehir Ermeni işgalinden kurtarılarak yeniden Azerbaycan güdümüne alındı.

Şehir deniz seviyesinden 1300 ila 1600 metre yükseklikte bulunur. 2015 verilerine göre şehrin nüfusu yaklaşık 4 bin kişidir. İlham Aliyev 8 Kasım 2020 Şehitler Hiyabanınıda yaptığı konuşmada 'de Azerbaycan ordusunun Şuşa'yı işgalden kurtardığını duyurdu.Aliyev'in konuşması bazı Türk televizyon kanalları tarafından canlı olarak yayımlandı.

ŞUŞA NEDEN ÖNEMLİ? ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARILAN ŞUŞA'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Rusya Devlet Başkanlığı'nın eski Dağlık Karabağ Yetkili Temsilcisi Vladimir Kazimirov tarafından verilen demeçte, "Elbette Şuşa büyük öneme sahip. Şuşa, Stepanakert'ten daha yüksek noktada ve 1992 yılında Azeri ordusu buradan Stepanakert'e ateş açmıştı. Burada kontrolün sağlanması, Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgesinde yer alan Azerbaycan mevzilerinin güçleneceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan, Şuşa'yı işgalden kurtardı: 28 yıl sonra ezan sesi duyulacak

Kazimirov, Azerbaycan ordusunun birtakım askeri başarılar elde ettiğini ve bunu inkar etmenin zor olduğunu vurguladı.

Dağlık Karabağ'da barışçıl çözüm olasılığını da değerlendiren Kazimirov, taraflar arasında karşılıklı güvensizliğin arttığına dikkat çekerek barışçıl çözüme ulaşılması konusunda şüpheleri olduğunu ekledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü ulusa sesleniş konuşmasında 28 yıldır işgal altında bulunan Şuşa'nın kurtarıldığını söylemişti.

Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak" diye konuşmuştu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan'ın NTV'ye yaptığı açıklamada Şuşa kentinin alınmasının Yukarı Karabağ'ın doğusundaki bölgede Ermeni unsurlarının tamamen izole olması anlamına geldiğini belirtti. Şuşa'nın alınmasının Ermenistan'ın yol şebekesi ve lojistik desteğinin kesilmesi anlamına geldiğini belirten Aslan, harekatın önemli safhasının tamamlandığını söyledi. Eğer siyasi bir anlaşma yapılmazsa Ermeni ordusunun net olarak imhasının söz konusu olduğunu dikkat çeken Aslan, "Şuşa kentinin alınması artık ya masada Ermenilerin gönüllü bir şekilde bölgeden geri çekilmesini teşvik edecek ya da çatışmalar devam ederse Ermeni unsurlarının net olarak imhası söz konusu olabilecektir" değerlendirmesini yaptı.