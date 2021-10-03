Suşi ne demek, TDK'ya göre Suşi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Suşi ne demek? Suşi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi suşi kelimesi. Peki suşi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre suşi nedir, suşi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SUŞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Suşi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Suşi kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre suşi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnce şerit biçimindeki yosun tabakasının içine çiğ balık, yağsız, tuzsuz haşlanmış pirinç ve özel baharat karışımının konulmasıyla hazırlanan Japon yemeği

