Süt fabrikasındaki skandal olaya ilişkin yeni gelişme!

Konya'da Benefit Süt Toplama Merkezi'nde bir çalışan süt kazanının içine girip yıkanmış ve o anlar bir çalışan tarafından kaydedilerek görüntüler bir sosyal medya platformunda paylaşılmıştı. İnfial yaratan olayda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işyerinin kapatıldığı belirtilmiş, işyeri sahibinden de konuya ilişkin açıklama gelmişti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı. Başlatılan soruşturma kapsamında, süt kazanında banyo yapan Emre Sayar ile görüntüleri çekip paylaşan Uğur Turgut polis tarafından gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sosyal medyada paylaşılmasının ardından infial yaratan olay ile ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Konya’daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.''

İş yeri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı üzerine kapatıldı.

Firmadan skandal olay ile ilgili firmadan yapılan açıklamada ""Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş ahdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Firma yetkilisi İsmail Uğur Kafalıer de süt banyosu yapan ve görüntüyü çeken 2 işçinin iş akitlerini sona erdirdiklerini ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Konya'da skandal görüntüler: Süt banyosu yapıp sosyal medyada paylaştı! Bakanlıktan açıklama