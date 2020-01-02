Süt ve yumurtada KDV indirimi

Hazine Bakanı Berat Albayrak, mobilya ürünlerinde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranının yüzde 8'e indirildiğinin müjdesini vermişti. Bir müjdeli haberde yumurta ve balıkların toptan satışında uygulanan KDV oranından geldi. Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 8 olarak uygulanan oran yüzde 1'e düşürüldü.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Kararla, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise yüzde 8 oldu. Daha önce söz konusu oran yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

Mobilyadaki KDV oranı yüzde 8'e düştü