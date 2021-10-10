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Suudi Arabistan'dan aşısızlara kötü haber! '2 doz olmayan umre yapamaz'

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 10 Ekim'den itibaren umreye gidecek kişilerden aşı şartı istedi. Sadece ülkede kabul edilen kovid-19 aşısının 2 doz yaptırılmasıyla birlikte Umre izinlerinin kabul edileceği açıklandı.

Suudi Arabistan'dan aşısızlara kötü haber! '2 doz olmayan umre yapamaz'

 Koronavirüs tedbirleri kapsamında aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceği duyurulan Suudi Arabistan'dan aşı şartı açıklaması geldi.

2 DOZ OLAN UMRE YAPABİLECEK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yazılı açıklamasında, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, kabul edilen koronavirüs aşısından 2 doz olanlarla sınırlı olacağını belirtti.

Suudi Arabistan'dan aşısızlara kötü haber! 2 doz olmayan umre yapamaz

48 SAAT ŞARTI BELİRLENDİ

Umre'ye ibadet ya da ziyaret için gidecek kişilerin 2 doz aşısını yaptırmamış olanlar, 2. doz aşıları gitmeden 48 saat önce yaptırılması gerektiği belirtildi.

Bakanlık, koronavirüsle ilgili alınan tüm tedbirlerin, Halk Sağlığı Kurumu tarfından değerlendirildiğini aktardı.

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