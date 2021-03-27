Süveyş Kanalı krizinde yeni gelişme

Süveyş Kanalı'nın Evergreen adlı gemi tarafından kapatılmasıyla birçok ticari gemi kanalda sıkıştı. Ticaret yolundaki bu tıkanma milyar dolar zarara ve petrol fiyatlarının artmasına neden oldu. Süveyş Kanalı'nı açma çalışmaları yoğum şekilde devam ediyor.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sıkışan gemi şirketinin Japon yöneticilerinden basın açıklaması geldi. Söz konusu açıklamada geminin bugün yüzdürülmesi beklendiği ifade edildi. Shoei Kisen'in başkanı Yukito Higaki, Japonya'nın batısındaki Imabari kentinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda ilave kazma araçlarıyla tortuyu çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI YARDIM ELİ UZATTI

Süveyş Kanalı'nda yaşanan krizin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını' açıklamıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin Süveyş Kanalı'nın yeniden açılması için yardım teklif ettiğini belirterek, durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

SÜVEYŞ KANALININ ÖNEMİ

Mısır'ın Süveyş Kanalı, uluslararası deniz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyor. Söz konusu kanaldan her yıl yaklaşık 18 bin geminin geçiyor. Asya ve Avrupa arasında ticari gemilerin en önemli güzergahlarından Süveyş Kanalı, dünyanın en önemli su yollarından biri olarak gösteriliyor.