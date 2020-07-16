Suya zam geldi mi? İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi ve yeni su tarifesi İBB Meclisi'nin 28 Kasım 2019 tarihli oturumunda konuşulmuştu. İSKİ'nin İstanbul'da su ücretlerine yüzde 20 zam teklifi, gelen eleştiri ve öneriler sonrası Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti tarafından revize edilmişti. İBB Meclisi’nde bugün oya sunulan yeni su tarifesi belirlendi. Peki suya zam geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...

SUYA ZAM GELDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis İSKİ Genel Müdürlüğü, Temmuz ayı Genel Kurulu'nda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi.