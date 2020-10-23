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  3. Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş sosyal medyada gündem oldu

Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş’in kızı Begüm Kardeş, sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda gündem oldu. Begüm Kardeş'in annesi Suzan Kardeşe benzerliği de gözlerden kaçmadı. Peki Begüm Kardeş kimdir?

Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş sosyal medyada gündem oldu

Neşeli halleri ve enerjik tavrı ile bir dönemi kendine hayran bırakan Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş bir anda gündem oldu.

Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş sosyal medyada gündem oldu

İngiltere’de yaşayan Begüm Kardeş sosyal medyada sık sık paylaşım yapmayı sürdürüyor.

Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş sosyal medyada gündem oldu

Annesi Suzan Kardeş’in geçtiğimiz yıl düzenlenen Kuruçeşme konserinde sahneye çıkan Begüm Kardeş vokalistlik yaptı. Yeteneğini annesinden alan Begüm Kardeş çizimleriyle de beğeni topluyor.

Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş sosyal medyada gündem oldu

Suzan Kardeş’in kızı Begüm Kardeş pozlarıyla adından söz ettiriyor. Seyahat etmeyi ve yeni keşfetmeyi seven Begüm Kardeş annesi Suzan Kardeş’le de fotoğraflarını yayınlıyor.

Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş sosyal medyada gündem oldu

Ünlü sanatçının kızının fotoğrafları ise takipçileri tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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