Neşeli halleri ve enerjik tavrı ile bir dönemi kendine hayran bırakan Suzan Kardeş'in kızı Begüm Kardeş bir anda gündem oldu.

İngiltere’de yaşayan Begüm Kardeş sosyal medyada sık sık paylaşım yapmayı sürdürüyor.

Annesi Suzan Kardeş’in geçtiğimiz yıl düzenlenen Kuruçeşme konserinde sahneye çıkan Begüm Kardeş vokalistlik yaptı. Yeteneğini annesinden alan Begüm Kardeş çizimleriyle de beğeni topluyor.

Suzan Kardeş’in kızı Begüm Kardeş pozlarıyla adından söz ettiriyor. Seyahat etmeyi ve yeni keşfetmeyi seven Begüm Kardeş annesi Suzan Kardeş’le de fotoğraflarını yayınlıyor.

Ünlü sanatçının kızının fotoğrafları ise takipçileri tarafından büyük bir beğeniyle karşılanıyor.