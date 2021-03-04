Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal bir Hukuk Devleti olması özelliği gereği; gelir dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın korunması açısından SYDV gibi vakıfların çoğaltılması hedeflenmektedir. SYDV gibi vakıflar ile yoksullukla mücadele edilerek ortadan kaldırılması içim mücadele ediliyor. Peki; SYDV nedir? SYDV ne demek? SYDV'nin açılımı nedir?

SYDV'NİN AÇILIMI NEDİR?

SYDV'nin açılımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'dır.

SYDV NEDİR, NE DEMEK?

Her il ve ilçede Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan SYDV'nin amacı ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza temel gereksinimlerini karşılamak üzere yardım yapmaktır.3294 sayılı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik kanununa istinaden faaliyet göstermektedir.