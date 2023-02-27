Sylvio Ouassiero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sylvio Ouassiero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sylvio Ouassiero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sylvio Ouassiero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sylvio Ouassiero 7 Mayıs 1994 tarihinde Saint-Benoît şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Madagaskar,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jean Sylvio Ouassiero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sylvio Ouassiero Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini bccsports yapmaktadır. Sylvio Ouassiero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sylvio Ouassiero'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sylvio Ouassiero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sylvio Ouassiero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sylvio Ouassiero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sylvio Ouassiero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Standard U21

1 Temmuz 2015 yılında ASV Geel

30 Haziran 2016 yılında Standard U21

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

5 Temmuz 2018 yılında US Lusitanos

4 Temmuz 2019 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2022 yılında F91 Dudelange

Sylvio Ouassiero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sylvio Ouassiero şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Sylvio Ouassiero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Madagaskar takımında 3 numaralı formasıyla 12 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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