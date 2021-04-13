T.C. Resmi Gazete 13 Nisan Salı | Resmi Gazete bugün haberleri

13 Nisan 2021 tarihli ve 31453 Sayılı Resmi Gazete internet sitesinde yayımlandı. İşte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Kararları, Atama Karaları, Yönetmelikler, Tebliğ, Kurul Kararları ve İlan bölümü başlığıyla yer alan 13 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 09/04/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-44, 45, 46, 47 ve 48 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/62 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/96 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/97 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/75 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/98 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2018/79 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/99 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/100 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/101 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/105 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/106 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/107 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/108 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/52 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/109 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 4/3/2021 Tarihli ve E: 2019/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/111 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/3/2021 Tarihli ve 2018/20766 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri