Taahir Goedeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taahir Goedeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taahir Goedeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taahir Goedeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taahir Goedeman 5 Aralık 1999 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taahir Goedeman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cape Town City FC futbol takımında oynamaktadır. Cape Town City FC takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Taahir Goedeman'nin Cape Town City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Taahir Goedeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taahir Goedeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taahir Goedeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taahir Goedeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2020 yılında Cape Town City

Taahir Goedeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taahir Goedeman şuan Cape Town City FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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