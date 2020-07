TABİİ uygulaması nedir? TABİİ uygulaması nasıl kullanılır? TABİİ uygulaması giriş ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler için tatilde eğitimlerine kolay ve eğlenceli şekilde devam edebilecekleri bir uygulama başlattı. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için hazırlanan TABİİ uygulamasını Android ve İos cihazlarına indirebilecek. Öğrenciler bu uygulama sayesinde tatilde her gün 4 dersten 10’ar soru çözebilecek, kendileriyle yarışıp puan toplayabilecekler. Peki TABİİ uygulaması nedir? TABİİ uygulaması nasıl kullanılır? TABİİ uygulaması giriş ekranına nasıl ulaşılır? İşte eğitimi eğlenceli ve pratik hale getiren TABİİ uygulaması hakkında tüm merak edilenlerin yanıları...

Öğrenciler ‘Tabii’ adlı mobil uygulamaya EBA hesabı ile giriş yapabilecek.

TABİ UYGULAMASI NEDİR?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli yarışma uygulaması "Tabii" ile öğrencilerin yaz tatilinde okuldan ve derslerden uzak kalmamaları ve öğrendiklerini unutmamaları amaçlanıyor.

"Tabii" ile her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru olmak üzere toplam 40 farklı soruyla karşılaşacak öğrenciler, kendi bilgilerini sorgulayıp ders tekrarı yapacak ve yeni bilgiler öğrenecek.

Uygulamayı kullanırken sadece soruları ekrandan okuyup 60 saniye içinde doğru cevabı vermek, diğer soruya geçmek için yeterli olacak.

Öğrencilerin yaz tatilinde derslerden tamamen uzaklaşmamaları için hazırlanan ve onlara onların dilinde hitap eden renkli bir uygulama olan "Tabii", ilgili uygulamalardan cep telefonu ve benzeri cihazlara indirebilecek.

Öğrenciler, uygulamaya EBA kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.

TABİ UYGULAMASI GİRİŞ EKRANI

ANDROİD TABİİ UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İOS TABİİ UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TABİİ UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Tabii’yle kendinle yarış, daha çok öğren!

Tabii; 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin derslerini istedikleri an istedikleri yerde tekrar edebilmeleri için hazırlanmış günlük testlerden oluşan eğlenceli bir uygulamadır. Tabii ile derslerini tekrar ederken kendinle yarışır, daha çok öğrenirsin!



Tabii’de kâğıda, kaleme ihtiyacın olmaz. Soruları ekrandan okuyup, 60 saniye içinde doğru cevabı verip, puan alarak diğer soruya geçebilirsin.

Tabii’de her gün Türkçe, matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri derslerinden onar soru olmak üzere toplam 40 soruyla karşılaşırsın. Testler her gün sana özel hazırlanır. Soruları çözerken yardıma ihtiyaç duyduğun anda “Yarı Yarıya”, “Bir Hak Daha Ver” ve “Süre Uzat” jokerlerini kullanabilirsin.

Ders tekrarı yapmak, yeni bilgiler öğrenmek ve öğrendiklerini unutmamak için “Tabii” her an her yerde seninle!