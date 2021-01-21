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  3. Tadilat sonrası o derneğe baskın! Açıldığı ilk gününde kumar oynatıldı

Tadilat sonrası o derneğe baskın! Açıldığı ilk gününde kumar oynatıldı

Eskişehir'de, tadilat sonrası açıldığı ilk gün kumar oynatıldığı iddia edilen dernek, gerçekleştirilen operasyonun ardından mühürlenirken 29 şahsa toplamda 122 bin 758 TL idari para cezası uygulandı.

Tadilat sonrası o derneğe baskın! Açıldığı ilk gününde kumar oynatıldı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Hoşnudiye mahallesinde tadilatı yeni bitip açıldığı gün tombala oynatıldığı tespit edilen derneğe operasyon düzenlendi. Yeni açılan dernek ilk gününde faaliyetine son verilerek mühürlendi.

Ekiplerin dernek içerisinde yaptığı incelemede dernek içerisine girildiğinde duvara sabitlenmiş şekilde bulunan çok sayıda LCD TV vasıtası ile dijital olarak tombala çekildiği, bu çekilişle ellerinde bulunan tombala kâğıtlarıyla oyun oynadıkları tespit edildi. Dernek içerisinde bulunan 29 şahsa "Sosyal Mesafeye Uymamak" kuralını ihlalden kişi başı 3 bin 150 TL, "Kumar Oynamak" suçundan dolayı da kişi başı bin 336 TL olmak üzere toplamda 122 bin 758 TL idari para cezası uygulandı.

Dernek sorumlusu olan Gökhan M. isimli şahsa "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçlarından işlem yapıldı.

Tadilat sonrası o derneğe baskın! Açıldığı ilk gününde kumar oynatıldı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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