Tae Yun Ahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tae Yun Ahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tae Yun Ahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tae Yun Ahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tae Yun Ahn 2 Mart 2001 tarihinde Wonju, Gangwon şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 안태윤 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tae Yun Ahn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JY Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tae Yun Ahn'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tae Yun Ahn Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/atu7965/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100026855767970

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Tae Yun Ahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tae Yun Ahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

Tae Yun Ahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tae Yun Ahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Daejeon C. Alty.

21 Temmuz 2020 yılında Daejeon Hana C.

1 Ocak 2021 yılında Chosun Univ.

6 Ocak 2023 yılında Daejeon Hana C.

Tae Yun Ahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tae Yun Ahn şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Daejeon Hana Citizen U18 (03.2018-06.2020),Chosun University (01.2021-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.