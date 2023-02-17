Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte biyografisi

Yaptığı yemek videolarıyla ün kazanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, deprem felaketinde enkaz altında kalmıştı. Genç fenomen hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte biyografisi...

Melahat Ersoy
Editör
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Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte biyografisi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin etkilediği illerden biri olan Hatay, binlerce bina yıkıldı. Bu ilde ikamet eden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Duymaz'ın durumu hakkında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve arkadaşı Ragıp Narin açıklama yaptı. Bunun üzerine Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları araştırılıyor. İşte Taha Duymaz'ın biyografisi...

Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte biyografisi

TAHA DUYMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE BİYOGRAFİSİ

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. Aşı olmayı hayal eden ve bu kapsamda yaptığı yemek videolarını sosyal medya hesabından paylaşarak tanınan bir sima haline dönen Duymaz, sevilen bir isim olmuştu.

Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte biyografisi

Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Taha Duymaz'ın 12 kardeşi vardı. Taha Duymaz hayat hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Durumumuz iyi olmadığı için 'Belki yeteneklerimi gösteririm, para kazanırım' düşüncesiyle 2015 yılında YouTube kanalı açtım. Küçük bir telefon vardı, onunla çekiyordum. Telefon bozulunca kanalı silmek zorunda kaldım.

Sonrasında yine açtım, yine telefon bozuldu. 2019'da açtığımda aynı sorunu yaşamadım. Sonra baktım Instagram'a daha çok bakılıyor. Oraya da videolar çekip koymaya başladım. Kısa sürede takipçim arttı."

Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte biyografisi

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

Taha Duymaz, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin etkilediği illerden biri olan Hatay'da yaşıyordu. Depremde enkaz altında kalan Duymaz'ın cansız bedeni 17 Şubat 2023 tarihinde enkazdan çıkarıldı.

Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte biyografisi

O VİDEODAKİ SÖZLERİ YÜREKLERİ YAKTI

Öte yandan sosyal medyada Taha Duymaz'ın geçmiş zamanda verdiği röportajda kullandığı ifadeler gündem oldu. Duymaz'ın söz konusu videodaki, "Kulağımı yaptırdığım da da aynı şekilde izin almadan yaptırdım. Çünkü hayat benim hayatım. Bir gün ölüp gideceğim belki, ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim. Belki, 19, 20, 25 yaşında öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim. Haksız mıyım? Herkes nasıl mutluysa öyle yaşasın istiyorum. Yani hepimizin ömrü kelebek gibi gelip geçiyor" sözleri yürekleri acıttı.

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