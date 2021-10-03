Tahrirat Kâtibi ne demek, TDK'ya göre Tahrirat Kâtibi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tahrirat kâtibi ne demek? Tahrirat kâtibi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tahrirat kâtibi kelimesi. Peki tahrirat kâtibi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tahrirat kâtibi nedir, tahrirat kâtibi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAHRİRAT KÂTİBİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tahrirat kâtibi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tahrirat kâtibi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlçede resmî yazı işleriyle görevli kimse



TAHRİRAT KÂTİBİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tahrirat kâtibi, daktilo ile uzun bir sohbete daldı.

