Tahsin Şahinkaya Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

TAHSİN ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1925 Ölüm tarihi : 09.Temmuz.2015

Tahsin Şahinkaya kaç yaşında öldü : 90

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Meslek : Asker

Tahsin Şahinkaya doğum yeri : Merzifon, Amasya

Ölüm yeri : İstanbul

TAHSİN ŞAHİNKAYA BİYOGRAFİSİ

12 Eylül 1980 askeri darbesi generallerinden

Tahsin Şahinkaya, 1925 yılında Amasya’nın ilçesi Merzifon’da doğmuştur. 1943 Yılında Harp Okulu’ndan Asteğmen rütbesi ile mezun olup Çankırı Piyade Atış Okulu’nda Piyadecilik Stajını tamamladıktan sonra Eskişehir Hava Okulu’nda uçuş eğitimine başladı.

1944 yılında Pilotaj Eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri Uçuş Okuluna gönderilerek Özel Keşif Kursuna katıldı. 1946 yılında uçucu teğmen olarak Türkiye’ye döndü ve Eskişehir Hava Okulu’nda görev yapmaya başladı.

1949 yılında tekrar ABD'ne gönderilmiş, dönüşte Eskişehir’de Hava Fotoğraf Okulu’nu kurmuştur.

Tahsin Şahinkaya, 1955 yılında başladığı Hava Harp Akademisi’nden 1957 yılında mezun olarak 3'üncü Hava Kuvveti İstihbarat Bşk.Lığı Foto Kıymetlendirme Sb.Lığına atandı. 1964 – 1966 yılları arasında Napoli Aırsouth Karargahında Eğt.Tat.Ve Kıy.D. Başkanı olarak görev yaptı. 1965 yılında Tuğgeneral oldu.

1966 yılında 6'ncı Ana Jet Üs K.Lığı’na tayin oldu. 1969 yılında Tümgeneralliğe terfi ederek Hava Harp Akademisi Komutanı olarak görevlendirildi. 1971 yılında ise Hv.K.K.Lığı Harekat D.Bşk.Lığına, 1972 yılında Hava Harp Okulu Komutanlığı'na atandı.

1973 yılında Korgeneralliğe terfi ederek Hv.K.K.Lığı İdari Kurmay Yarbaşkanlığı görevini yaptı. Ardından 1'inci Taktik Hv.K.K.Lığı ve Cento Türk Askeri Temsil Heyeti Bşk.Lığı görevlerinde bulundu.

1977 yılında Orgeneralliğe terfi ederek Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne getirildi. 21 Ağustos 1978 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

12 Eylül 1980 tarihinde yapılan askeri darbe sonrasında da Milli Güvenlik Konseyi Üyeliği ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı beraber yürütmüştür.

6 Aralık 1983 tarihinde askerlikten emekliye ayrıldı. TSK üstün hizmet madalyasına sahip olan Tahsin Şahinkaya, evli idi ve 2 çocuğu vardır.

Bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde tedavi gören Tahsin Şahinkaya, 9 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul’da 90 yaşında ölmüştür.

Tahsin Şahinkaya, Time dergisi tarafından dünyanın en zengin 50 generalinden biri olarak gösterildi. Mal varlığının 20 milyon dolar civarında olduğu ve bu mal varlığını 1980 sonrası F-16 uçaklarının alımında oluşturduğu iddia edilmiştir.



12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin sorumlularının yargılanmasını engelleyen anayasanın geçici 15. maddesinin 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kaldırılması sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kenan Evrenve Tahsin Şahinkaya'ya dava açıldı. Anayasal düzeni ortadan kaldırmakla suçlanan Şahinkaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen duruşma 4 Nisan 2012 tarihinde başladı. Evren ve Şahinkaya dava sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Tahsin Şahinkaya öldüğünde; Yargıtay aşamasında olan karar bağlanmadığı için dava düşecek. Şahinkaya, darbe suçundan aldığı hapis cezası onaylanmadığı için orgenerallere uygulanan askeri törenle toprağa verilecek.