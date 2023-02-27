Taichi Kikuchi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taichi Kikuchi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taichi Kikuchi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taichi Kikuchi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taichi Kikuchi 7 Mayıs 1999 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 菊地 泰智 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taichi Kikuchi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taichi Kikuchi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sagan Tosu futbol takımında oynamaktadır. Sagan Tosu takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Taichi Kikuchi'nin Sagan Tosu ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Taichi Kikuchi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taichi Kikuchi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Taichi Kikuchi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taichi Kikuchi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında RKU

2 Nisan 2018 yılında RKU FC

1 Haziran 2018 yılında RKU

1 Şubat 2022 yılında Sagan Tosu

Taichi Kikuchi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taichi Kikuchi şuan Sagan Tosu takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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