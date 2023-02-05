Tailson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tailson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tailson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tailson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tailson 5 Mart 1999 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Tailson Pinto Gonçalves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tailson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldsports yapmaktadır. Tailson, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Ferroviária de Esportes (SP) futbol takımında oynamaktadır. Associação Ferroviária de Esportes (SP) takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tailson'nin Associação Ferroviária de Esportes (SP) ile sözleşmesi 3 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Tailson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/tailson39/

Tailson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Tailson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Tailson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tailson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Santos FC

11 Mart 2021 yılında Coritiba FC

5 Ağu 2021 yılında Santos FC

10 Ağu 2021 yılında Náutico

30 Kasım 2021 yılında Santos FC

31 Ocak 2023 yılında Ferroviária

3 Temmuz 2023 yılında Santos FC

Tailson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tailson şuan Associação Ferroviária de Esportes (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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