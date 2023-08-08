Taksi, otobüs, minibüs... İstanbul'da toplu ulaşıma dev zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplandı.

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşüldü.



İstanbul'da Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapıldı. Toplantıda toplu ulaşıma yüzde 51,5 zam kararı çıktı.

Buna göre taksi bindi indi ücreti 40 TL'den 70 TL'ye çıktı. Taksimetre açılış ücreti 19,17 oldu.

Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,31 TL’ye yükseltildi.

27 Temmuz'da da gerçekleştirilen olağan UKOME toplantısında toplu ulaşım araçlarına ücret tarifesine zam teklifi görüşülmüştü. Taksiciler yüzde 100, personel servisi esnafı yüzde 200, okul servisi esnafı yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 zam istemişti.

İşte yeni ücret tarifesi: